Deve scontare oltre un anno di carcere per ingresso clandestino di stranieri: arrestato

Nel primo pomeriggio di ieri, 14 gennaio, a Volterra, i carabinieri hanno arrestato un cittadino romeno di 49 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Verona, dovendo scontare la pena di un anno e sei mesi di reclusione e venti giorni di arresto per associazione a delinquere, favoreggiamento all’ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato e guida in stato di ebrezza alcolica.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Volterra.