Vicopisano, colpevole di reati legati alla droga: arrestato

E' finito in manette, con l'intervento dei Carabinieri, nel tardo pomeriggio di ieri, 1 febbraio, a San Giovanni alla Vena, un cittadino tunisino di 50 anni, residente a Vicopisano. L'uomo era infatti destinatario di un ordine di esecuzione di espiazione pena per reati inerenti gli stupefacenti, commessi a Pontedera e a Cascina nel 2007 e nel 2008. Dopo le formalità, l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in regime detentivo.