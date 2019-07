Viola il divieto di dimora a Pisa: in carcere

Nella tarda mattinata di sabato 29 giugno i Carabinieri della Stazione di Pisa hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, un senegalese di 18 anni. Si tratta della stessa persona che nel pomeriggio dello scorso 23 giugno, nei pressi di Piazza Guerrazzi, era stato già arrestato per rapina impropria, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Pisa, ha ripetutamente violato le prescrizioni, con la conseguenza che l’Autorità Giudiziaria ha emesso un provvedimento restrittivo più rigido. E’ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa.