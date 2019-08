Santa Croce sull'Arno: 51enne arrestato per violazione degli obblighi di assistenza familiare

Nel pomeriggio di ieri, 31 luglio, i Carabinieri di Santa Croce sull'Arno hanno tratto in arresto, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, per reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, un rumeno di 51 anni. I fatti, commessi in Romania, sono stati documentati da attività investigative condotte dalle Autorità romene.