Violentava e derubava escort a Milano: arrestato a Pisa

Cattura eccellente per gli uomini della Squadra Volante di Pisa domenica sera, 4 febbraio. In un albergo della zona stazione è stato arrestato un italiano 51enne con l'accusa di violenza sessuale e rapina ai danni di escort, reati perpetrati a Milano. Su di lui gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano.

L'uomo è stato identificato durante una serie di capillari controlli a tappeto promossi dalla Polizia negli ultimi giorni, anche a seguito del ritrovamento del volantino scritto in arabo inneggiante all'Isis a San Giuliano Terme. "Abbiamo coperto non solo le zone 'solite' - ha spiegato il dirigente Fabrizio Valerio Nocita - ma ci siamo spinti nei palazzi e negli esercizi pubblici, luoghi dove spesso si nasconde un sottobosco di illegalità. Il nostro scopo era identificare quante più persone possibili. In questo modo è stato trovato l'indagato". In particolare le verifiche hanno interessato hotel dotati di 'self-access', cioè l'ingresso automatizzato con codice oltre una certa ora della sera: "In quei casi, dove non c'è servizio di guardianìa, è difficile sapere chi effettivamente rientra in stanza. In questo caso l'albergatore aveva registrato subito l'uomo, all'atto del controllo lo abbiamo trovato e quando è emersa la pendenza è scattato l'arresto".

Particolarmente efferato il modus operandi del 51enne: "Dalle indagini milanesi - spiega Nocita - emergerebbe una condotta in cui l'uomo dava appuntamento alle escort presso la loro abitazione. Si presentava con i soldi e con gli alcolici, che erano 'corretti' con sostanze narcotizzanti. Una volta rese inermi le violentava e poi le depredava dei contanti. Si parla di migliaia di euro per ogni caso. In 4 hanno denunciato, si ipotizza che siano stati di più i casi dell'attività seriale. L'aver lasciato nel tempo alcuni indizi nei luoghi di reato, come ricevute o effetti personali, ha fatto sì che gli inquirenti arrivassero a lui".

L'arrestato, secondo le risultanze di indagine, era arrivato in città sabato. Aveva in programma di ripartire il prossimo 8 febbraio con un aereo per Mosca. Era quindi pronto a lasciare il Paese. Invece adesso si trova al carcere Don Bosco di Pisa in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Controlli: altri due arresti

I controlli straordinari della Polizia hanno portato all'arresto di altri due uomini sulla 30ina. Uno è stato fermato ieri, 5 febbraio, in zona Piazza Manin. Si tratta di un senegalese destinatario di un ordine di carcerazione per vendita di materiale contraffatto. L'altro è stato fermato ieri sera in Galleria Gramsci lato B, tunisino gravato da un ordine di carcerazione per spaccio.