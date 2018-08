Minacce e violenze contro la ex compagna: arrestato 36enne

E' stato arrestato, dopo lunghi appostamenti e pedinamenti effettuati a Pontedera, Livorno e all'Isola d'Elba dagli agenti dei Commissariati di Polizia di Pontedera e Portoferraio (LI), un cittadino albanese, regolare in Italia, 36enne, in esecuzione dell’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP di Pisa a seguito dei reati di violenza sessuale ed atti persecutori commessi nei confronti dell’ex convivente, un’italiana di circa 40 anni.

Le violenze nei confronti della vittima si sono protratte per tutto l’anno 2017 e parte del 2018 con continue minacce sia effettuate direttamente di persona sia tramite telefono e social network, anche nei confronti dei familiari della donna. La gravità delle violenze sono sfociate, nei primi mesi di quest’anno, in due distinti episodi, il primo con l'ex compagna costretta a salire su un furgone ed a praticare un rapporto orale ed il secondo con l’arrestato che, entrando con la forza in casa, ha costretto la donna ad avere un rapporto sessuale completo.

A maggio la 40enne, stanca delle continue minacce e violenze, si è rivolta al Commissariato di Polizia di Pontedera che ha attivato immediatamente il protocollo del cosiddetto 'codice rosa', volto alla tutela della donna, ed ha iniziato l’attività d’indagine che si è conclusa con l'arresto.

L’aguzzino durante le fasi dell’attivazione del codice rosa, con il trasferimento della vittima in residenza protetta, si è appostato sotto la sua precedente abitazione e in un’occasione, convinto che la donna fosse all’interno, ha sfondato la porta e, non avendola trovata, per vendetta ha danneggiato gli interni della casa.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di arresti domiciliari.