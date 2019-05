Violenza e minacce, scoppia la lite in famiglia: arrestato 33enne

Violenta lite in famiglia nel tardo pomeriggio di ieri, 28 maggio, in una frazione del comune di Santa Croce sull'Arno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato un cittadino polacco di 33 anni. L'uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, violenza privata, percosse, minaccia e porto abusivo di armi da taglio, oltre a resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito anche i militari dell'Arma.