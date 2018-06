Picchia il padre e la zia, poi si oppone alla Polizia: arrestato

Episodio di violenza domestica nella tarda serata di ieri, sabato 23 giugno, a San Giuliano Terme, dove un uomo di 44 anni, italiano, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i familiari a chiamare il 113 dopo che l'uomo aveva picchiato il padre e la zia alla presenza della figlia minorenne. Da qui dunque l'intervento delle Volanti della Questura che hanno fermato il 44enne accompagnandolo in carcere in attesa di convalida da parte del gip.