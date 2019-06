Succo di mela 'falso', arrestato l'ad del Ponsacco Calcio: "La priorità è salvaguardare la società rossoblu"

"Sicuramente siamo spiazzati perchè quanto emerso in relazione all'indagine della Guardia di Finanza che vede fra gli indagati anche l'amministratore delegato dell'Fc Ponsacco 1920 Walter Buonfiglio per noi è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, ma già dal pomeriggio ci siamo ritrovati attorno allo stesso tavolo per capire se e come dare continuità al calcio nella nostra città".

A parlare il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi e il presidente del club rossoblu Massimo Donati che ieri, martedì 25 giugno, si sono ritrovati per valutare le conseguenze dell'arresto dell'amministratore delegato del Ponsacco, che detiene il 98% delle quote della società calcistica della città del mobile, nell'ambito dell'operazione 'Bad Juice': scoperto infatti un giro d'affari di milioni di euro che ruotava intorno a succo di mela venduto come biologico ma che in realtà non lo era.



"Abbiamo fiducia nella magistratura, ma in questo momento per noi la priorità è fare il possibile per salvaguardare l'Fc Ponsacco1920 e la categoria in cui milita (serie D, ndr) - hanno sottolineato entrambi - il momento è oggettivamente difficile e le vie d'uscita sono tutte da cercare e percorrere. Di sicuro ci rivedremo ancora, nei prossimi giorni, per capire, concretamente, come muoverci per mantenere il vita il club rossoblu e consentirgli di militare ancora in quelle categorie in cui, non senza sacrificio, è tornato a militare da qualche stagione. Sarà nostra cura tenere costantemente informata la tifoseria, comprensibilmente disorientata, come noi, dai fatti delle ultime ore".