Arriva la casa del futuro a energia zero: gli obblighi in Italia per la costruzione di nuovi edifici e per le ristrutturazioni

Gli obblighi e le opportunità a proposito della nuova direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione o di significative ristrutturazioni sono al centro dei seminari gratuiti promossi da Assform e rivolti a ingegneri, architetti, periti industriali e geometri.

La Direttiva 2010/31/UE riguarda dal 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici e dal 31 dicembre 2020 anche quelli privati in tutta Italia.

Dopo il successo di partecipanti a Firenze e a Bologna, il nuovo seminario sugli Edifici a energia quasi zero (NZEB, Near zero energy buildings) è in programma a Pisa venerdì 9 marzo nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria, dalle 14.30 alle 18.30 (le iscrizioni sono aperte).

La partecipazione all’incontro garantisce i crediti formativi per i professionisti.

Che cosa prevede la direttiva europea

Tra meno di un anno, nel 2019 scatta in Italia l’obbligo di realizzare edifici pubblici a energia quasi zero, un obbligo che si estende non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle grandi ristrutturazioni. La direttiva sulla prestazione energetica in edilizia stabilisce che dal 2020 anche i nuovi edifici privati devono essere a energia quasi zero e questo comporterà obblighi e una formazione necessaria per chi lavora nel settore.

Che cosa significa ‘edifici a energia quasi zero’?

Questi edifici devono rispondere a delle caratteristiche ben precise e avere un’alta prestazione energetica con un fabbisogno energetico basso o del tutto assente. Il fabbisogno deve essere infatti coperto da energia proveniente da fonti rinnovabili.

Per ottenere risultati adeguati è necessaria una reale progettazione integrata che contempli un sistema virtuoso, ad esempio tra gli impianti idraulici, quelli elettrici e l’involucro stesso. Per il raggiungimento delle prestazioni energetiche richieste servirà adottare una progettazione architettonica consapevole e una progettazione tecnologica dell’involucro edilizio che consideri materiali di alto livello e soluzioni tecnologiche innovative.

I prossimi seminari: quando e dove

Pisa: 9 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria

Venezia: 23 marzo, dalle 15 alle 19, Aula Magna Rettorato Tolentini, Iuav

Modena: 6 aprile, dalle 15 alle 19, Aula Magna Scuola di Ingegneria

Milano: 20 aprile, dalle 15 alle 19, Aula Polimi

Torino: 4 maggio, dalle 15 alle 19, Energy Center Polito

Roma: 18 maggio, dalle 15 alle 19, Ark Roma

