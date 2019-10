'Arts and Humanities': l’Università di Pisa sesta in Italia nella classifica del Times Higher Education

Sono stati pubblicati dal Times Higher Education i 'World University Rankings 2020 by subject', specifici per il settore 'Arts and Humanities'. A livello mondiale l'Università di Pisa sale di posizione dalla fascia 251-300 alla fascia 201-250, risultando al sesto posto a livello italiano insieme agli atenei Ca’ Foscari di Venezia e Trento. La classifica include un sottoinsieme di discipline che afferiscono all’area 'Arts and Humanities', nello specifico 'Art, performing arts and design', 'Languages, literature and linguistics', 'History, philosophy and theology', 'Architecture' e 'Archaeology'.

La metodologia usata per stilare la classifica utilizza gli stessi 13 indicatori che vengono usati per la classifica generale del THE, ricalibrati però per ogni singola disciplina con criteri specifici. I criteri usati per i ranking di 'Arts and Humanities' sono la didattica, la ricerca, il numero di citazioni, l’internazionalizzazione e l’innovazione. Nelle prossime settimane il Times Higher Education pubblicherà i 'ranking by subject' di tutte le altre aree: Engineering & Technology e Computer Science; Social Sciences, Business & Economics, Education e Law; Life Sciences, Physical Sciences, Psychology e Clinical.