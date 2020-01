Accessibilità: alle scuole medie 'Fucini' una piattaforma elevatrice

E' stata inaugurata stamani, 23 gennaio, alla presenza dell’assessore alle Politiche socioeducative e alla disabilità Sandra Munno, del preside Alessandro Bonsignori, degli alunni rappresentanti di classe e delle insegnanti, una piattaforma elevatrice alla scuola secondaria di 1° grado 'R. Fucini'. La piattaforma era stata richiesta dalla scuola per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti, che non permettevano il raggiungimento dei piani superiori da parte dei soggetti con disabilità, e per garantire una maggiore accessibilità e sicurezza dell’edificio scolastico.

"Sono onorata di aver avuto l’opportunità di concludere questo bellissimo progetto, che coniuga nella figura del mio assessorato sia l’aspetto relativo alla scuola che quello della disabilità - dichiara l’assessore Sandra Munno - la scuola aveva richiesto da anni la sua realizzazione e ringrazio l’assessore all’Edilizia scolastica Raffaele Latrofa per averla portata a termine. Ritengo che aver inaugurato questa piattaforma sia un altro passo avanti nell’inclusione degli studenti disabili e nel garantire l’accessibilità degli edifici scolastici".

L’intervento, iniziato a luglio 2018, ha riguardato l’installazione di una piattaforma elevatrice il cui costo è stato di 68mila euro. La struttura, esterna, è fatta in acciaio e vetrate di sicurezza, serigrafate sulla parte frontale con la formula di Eulero.

All’inaugurazione erano presenti anche Stefano Garzella, responsabile delle manutenzioni nelle scuole per il Comune di Pisa, e le ex presidi della scuola 'R. Fucini' Floridiana D’Angelo e Fernanda Ricci.