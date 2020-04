Asd Litorale Pisano, autorizzata manutenzione al campo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Marina di Pisa 18 aprile 2020 – Dopo la denuncia degli atti vandalici subiti al campo del Litorale Pisano, il sindaco di Pisa Michele Conti ha autorizzato a fare manutenzione e vigilanza. “Siamo soddisfatti dell’interessamento da parte del sindaco Michele Conti che, in un momento di emergenza, ha tenuto conto delle nostre richieste” dichiara il presidente Carlo Angioli. “Siamo stati autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del DPCM, a recarci al campo, a intervenire dove ci sono stati danni e a controllarlo. Ci fa piacere soprattutto che l’amministrazione abbia tenuto conto dell’importanza sociale della struttura sportiva che gestiamo e che dev’essere preservata in vista della ripartenza” aggiunge. “La nostra è una realtà che ha contribuito a far rifiorire il calcio nella costa pisana dopo anni di assenza e stiamo portando avanti progetti che interessano tutta la collettività. Lo sport soffre, come altri settori, e non può essere in balia di balordi e delinquenti perché gli impianti – conclude Angioli – sono un presidio sociale preziosissimo”. Un ringraziamento a tutta l’amministrazione da parte della società, con l’augurio che tutte le Istituzioni intervengano a favore dello sport.