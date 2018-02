Lavori pubblici: asfaltatura e interruzione idrica in via Buonarroti

Dopo l'asfaltatura di via San Zeno e di via Santa Caterina nei giorni scorsi, ora è la volta di via Buonarroti, 'sotto i ferri' già da mercoledì scorso. La strada non è interrotta al traffico, in quanto viene asfaltata un lato della carreggiata per volta. Il primo lotto dei lavori riguarda la parte da via San Lorenzo a via San Zeno. Gli operai di Avr stanno procedendo a scarnificare il vecchio manto stradale e stendere il nuovo asfalto. Mercoledì 28 febbraio il primo lotto della strada sarà completato, compresa la realizzazione della segnaletica. Da giovedì 1 marzo si passerà a lavorare nel secondo lotto, la parte della strada compresa tra via San Lorenzo e via San Francesco.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, nel tratto da via San Zeno a via San Lorenzo, dalle 7 del 26 febbraio al termine dei lavori, comunque non oltre le ore 19 del 2 marzo, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e restringimento di carreggiata. Nell'intero tratto di via Buonarroti alle 8.30 del 26 febbraio al termine dei lavori senso unico di marcia da via San Francesco a via San Zeno.

Prima di realizzare la nuova asfaltatura, Acque Spa ne approfitterà per effettuare lavori di riparazione sulla rete di distribuzione, martedì 27 febbraio, dalle ore 8.30 alle 17, con interruzione dell'erogazione idrica nelle vie Buonarroti, Di Vittorio e via San Lorenzo (nel tratto compreso tra via Buonarroti e piazza Martiri della Libertà). Durante i lavori sarà reso disponibile un punto di fornitura sostitutivo mediante autobotte posizionata in via Buonarroti nello spazio antistante l'Università. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato a mercoledì 28 febbraio.