Asfaltatura in Lungarno Gambacorti: le modifiche al traffico

Dopo i lavori in via Garibaldi, via Benedetto Croce, via Vecchia Lucchese e un tratto di via Emilia, è la volta del tratto ammalorato di lungarno Gambacorti, tra via Toselli e via delle Belle Donne. L’intervento durerà alcune ore e sarà eseguito da Avr, sotto la direzione di Pisamo, lunedì in orario notturno dalle 20.30 alle 6 per non creare disagi al traffico (dalle 22 alle 3 è inoltre attiva la Ztl notturna sui lungarni). Gli operai in una nottata si occuperanno della fresatura e poi di stendere il nuovo manto. In caso di imprevisti l’intervento sarà eseguito la notte successiva.

Per consentire i lavori, nel tratto interessato divieto di sosta dalle 19 e divieto di transito dalle 20.30 alle 6 di mattina, eccetto autorizzati Ztl diretti in via Mazzini. Percorso consentito via Toselli, via Facchini, via delle Belle Donne. Su ponte della Vittoria e su Lungarno Fibonacci saranno apposti cartelli per segnalare la chiusura, mentre su lungarno Gambacorti obbligo di svolta su Ponte di Mezzo eccetto autorizzati Ztl diretti in via Toselli e via Mazzini. Transito consentito ovviamente a mezzi di Polizia e di soccorso.