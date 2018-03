Cisanello, asfaltatura in via Basilicata: strada chiusa

Terminati gli interventi di asfaltatura in zona Stazione, domani, martedì 20 marzo, meteo permettendo, gli operai di Avr sotto la guida di Pisamo si sposteranno a Cisanello, in via Basilicata (in zona dietro Esselunga) per realizzare un tratto di asfaltatura della strada e un attraversamento pedonale rialzato per obbligare le automobili a rallentare l’andatura in prossimità dell’ingresso dell’asilo nido San Biagio.

Per effettuare i lavori, martedì 20 marzo via Basilicata verrà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra via Di Nudo e via Puglia dalle 8 alle 18. Il divieto di sosta sarà istituito da martedì a mercoledì per realizzare la segnaletica orizzontale, sia in via Basilicata nel tratto interessato dai lavori, che in via Di Nudo dal civico 29 a via Basilicata e in via Puglia, dal civico 19 al civico 25.

Finito l’intervento a Cisanello, nei prossimi giorni gli operai di Avr si sposteranno a Sant’Ermete per realizzare un’asfaltatura in un tratto di via di Putignano.