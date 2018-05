Asfaltatura in via Benedetto Croce: le modifiche al traffico

Come previsto terminano oggi, venerdì 18 maggio, intorno alle 19, i lavori di riasfaltatura del tratto di via Garibaldi dentro le mura. Già steso in mattinata il nuovo strato di asfalto e pulite le caditoie, nel pomeriggio verrà ripristinata la segnaletica orizzontale e in serata la strada verrà riaperta al traffico veicolare.

A partire da lunedì 21 maggio gli operai passeranno all’intervento di riasfaltatura di via Benedetto Croce, nell’ultimo tratto compreso tra via Queirolo e piazza Vittorio Emanuele. Per permettere lo svolgimento dei lavori il tratto di strada verrà chiuso al traffico veicolare a partire dalle 9 di lunedì (per non creare disagi al momento dell’ingresso alle scuole) fino alle 19 di martedì. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sul tratto di via Croce interessato dai lavori dalle ore 7 di lunedì 21 alle ore 17 di mercoledì 23 (mercoledì ripristino segnaletica orizzontale); il divieto di sosta con rimozione coatta sul primo tratto di via Queirolo su entrambi i lati per permettere il transito dei bus per la durata dei lavori e il divieto di sosta con rimozione coatta su viale Bonaini sul lato opposto a via Queirolo, all’intersezione con via Puccini, per la durata dei lavori.



Finita via Benedetto Croce sarà la volta di via Vecchia Lucchese.