Asfaltature in centro: finisce via Santa Caterina, inizia via Buonarroti

Proseguono a ritmo serrato i lavori per riasfaltare le strade del centro storico nel quartiere di San Francesco. Dopo aver già completato via San Zeno, domani mercoledì 21 febbraio gli uomini di Avr, sotto la guida di Pisamo, concluderanno l'intervento di riasfaltatura di via Santa Caterina e trasferiranno il cantiere in via Buonarroti per iniziare già dal pomeriggio, se il meteo lo permetterà, i lavori di scarnificazione del vecchio manto stradale e la conseguente riasfaltatura della strada.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in via Buonarroti, nel tratto da via San Zeno a via di Vittorio, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati e il restringimento della carreggiata partire dalle 7 di mercoledì 21 febbraio fino a fine lavori, comunque non oltre le 19 di venerdì 23 febbraio. Nell'intero tratto di via Buonarroti sarà istituito il senso unico di marcia con direzione dal via San Francesco a via San Zeno a partire dalle 8.30 di mercoledì, fino a fine lavori. A fine mattinata, appena finiti i lavori in via Santa Caterina, la strada sarà regolarmente riaperta al traffico.

I lavori in via Buonarroti, che comprendono la riasfaltatura, la nuova segnaletica orizzontale e la pulizia delle caditoie, termineranno entro le ore 19 di venerdì 23 febbraio, meteo permettendo. Come ultimo intervento nel quartiere si passerà a riasfaltare via Garibaldi.