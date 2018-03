Via Buonarroti: ultimi ritocchi per il nuovo look

E' previsto per oggi, venerdì 9 marzo, il termine dei lavori in via Buonarroti. Già completata nei giorni scorsi l’asfaltatura, la segnaletica orizzontale e la pulizia delle caditoie nel primo lotto dei lavori, ovvero il tratto compreso tra via San Lorenzo e via San Zeno, mentre gli operai di Avr, sotto la guida di Pisamo, stanno completando l’asfaltatura del secondo tratto della strada, compreso tra via San Francesco e via San Lorenzo. Lunedì 12 marzo, meteo permettendo, verrà realizzata la segnaletica orizzontale e la pulizia delle caditoie anche in questo tratto di strada.

Per permettere i lavori di ripristino della segnaletica, dal 12 al 14 marzo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su Via Buonarroti nel tratto da Via San Francesco a Largo Pontecorvo compreso (area di fronte al dipartimento di matematica) dalle 7 alle 19.

Si completa così lunedì l’intervento di riasfaltatura che ha rinnovato l’intero manto stradale nella zona di San Zeno, nelle vie San Zeno, Santa Caterina e via Buonarroti, per un investimento totale di 240 mila euro. Una volta terminati i lavori ai sottoservizi di Acque Spa e Open Fiber, attualmente in corso, inizieranno i lavori di asfaltatura in via Garibaldi.