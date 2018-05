Asfaltatura in via Lucchese: i provvedimenti al traffico

Terminano oggi, mercoledì 23 maggio nel corso del pomeriggio, i lavori di riasfaltatura dell’ultimo tratto di via Benedetto Croce, compreso tra via Queirolo e piazza Vittorio Emanuele. Dopo l’interruzione di ieri, martedì 22 maggio, dovuta al maltempo, stamani è stato steso l’ultimo strato di asfalto e, dopo il ripristino della segnaletica orizzontale e la pulizia delle caditoie, nel pomeriggio la strada verrà riaperta al traffico veicolare. L’asfaltatura del tratto in questione va ad aggiungersi ai lavori già eseguiti nel quartiere di San Martino in questi anni di Global Service (Viale Bonaini, corsia preferenziale di Piazza Guerrazzi, Piazza Toniolo, Via San Martino, Via Turati, Via del Carmine, Via Gori, tratti di Via Vespucci, Via Fratti, Via Corridoni, rampe Via Corridoni, Viale Gramsci, Via Pellico) e segue i lavori di riasfaltatura di via Garibaldi.

A partire da domani giovedì 24 maggio i lavori si sposteranno a Porta a Lucca in via Lucchese (o via Vecchia Lucchese), che verrà riasfaltata in due lotti: il primo tratto della strada compreso tra la rotonda di Martiri delle Foibe e via di Gello verrà asfaltato tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, mentre il secondo tratto tra via di Gello e via Pisano verrà realizzato tra lunedì 28 e martedì 29 maggio, meteo permettendo.

Per permettere lo svolgimento dei lavori nei giorni 24 e 25 maggio dalle 8:30 alle 19 verrà istituito il senso unico di marcia con direzione ovest-est dalla rotonda Martiri delle Foibe a Via di Gello; nei giorni 28 e 29 maggio dalle ore 8:30 alle 19 verrà istituito il senso unico di marcia con direzione ovest-est da Via di Gello a Viale G. Pisano.