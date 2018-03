Asfaltature: lunedì cantiere in via di Putignano

Riasfaltato giovedì 22 marzo il tratto di via Emilia a Ospedaletto tra l’incrocio con via Le Rene e Largo Massei, mentre nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 marzo, finiscono i lavori in via Capiteta nel tratto tra via Gronchi e via Pontecorvo.

Lunedì 26 marzo gli operai di Avr si spostano in via di Putignano per riqualificare il tratto di strada tra via Emilia e via Immaginetta. Per consentire i lavori, che dureranno tre giorni, senso unico alternato da movieri.