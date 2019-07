Cascina, manutenzioni stradali: quasi 50mila euro per via Rotina a Latignano

Nuove risorse per la sicurezza stradale a Cascina. E’ stato pubblicato sul bollettino della Regione Toscana lo scorso 5 luglio il decreto che assegna al comune la somma di 49.350 euro per la messa in sicurezza di via Rotina a Latignano. L’ente aveva partecipato al bando lo scorso aprile ed è risultato uno degli assegnatari di contributo per l’intero importo dell’opera.

"Il mio personale ringraziamento - ha commentato il sindaco reggente Dario Rollo - già espresso ai diretti responsabili, va a tutta la struttura comunale che è riuscita, nonostante le tantissime pratiche e scadenze, a presentare un progetto idoneo tanto da essere finanziato per intero. Si è già predisposta la variazione di bilancio in maniera da poter utilizzare la somma e avviare le procedure per la cantierabilità del progetto in breve tempo. Ancora una volta l’attuale amministrazione dimostra di riuscire ad intercettare finanziamenti e contributi per lavori sul territorio".

Anche l’assessore ai lavori pubblici Roberto Sbragia esprime "grande soddisfazione e grazie agli uffici. Nel settore della sicurezza stradale, in questi anni, nonostante una situazione generale deficitaria quale risultato di assoluta mancanza di investimenti e manutenzioni straordinarie negli anni pregressi, l’attuale Amministrazione ha investito tanto e pone attenzione massima. Basti ricordare i numerosi lavori di asfaltatura avviati sul territorio, il rifacimento di gran parte della segnaletica orizzontale e verticale sulle principali arterie, la rimessa in efficienza dell’illuminazione pubblica in varie zone della città, così come il rifacimento completo di via 2 Giugno che partirà a breve, non appena la garà di aggiudicazione, avviata da tempo, sarà terminata".