Asfaltature: prosegue l'intervento in via San Zeno

Proseguono i lavori di asfaltatura in via San Zeno iniziati martedì 6 febbraio. Dopo la fresatura della strada e la stesura dell'asfalto sul primo tratto, compreso tra largo San Zeno e l'incrocio con via Buonarroti, stamani, martedì 13 febbraio, gli operai di Avr, sotto la direzione di Pisamo, hanno iniziato a lavorare al secondo lotto, che riguarda il tratto compreso tra via Buonarroti e piazza Santa Caterina. Per consentire i lavori la strada è chiusa al traffico con divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto di strada interessato dal cantiere, fino a fine lavori.

Per tutta la durata dei lavori del secondo lotto è abrogata la Ztl di via San Lorenzo nel tratto da Via Buonarroti a piazza Santa Caterina e al varco di via San Zeno è indicato il percorso alternativo per raggiungere il parcheggio Santa Caterina (via Buonarroti, via San Lorenzo - varco spento - fino a piazza Martiri della Libertà). Questi provvedimenti sono validi sia il giorno, durante il cantiere, che di notte dato che la strada, con i lavori in corso, è scarificata e quindi percorribile con difficoltà soprattutto da motorini e bici. Dopo i lavori in via San Zeno, il cui termine è previsto per la fine della prossima settimana meteo permettendo, sarà la volta di via Santa Caterina e via Buonarroti, per un investimento totale di 240mila euro.