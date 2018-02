Lavori di asfaltatura in via Santa Caterina: strada chiusa al traffico

Operai Avr al lavoro stamani, 19 febbraio, in via Santa Caterina. Durante le operazioni di scarnificazione del vecchio manto stradale è stato deciso, per motivi di sicurezza nello svolgimento del cantiere, di chiudere la strada al traffico, dopo aver applicato il solo restringimento di carreggiata per qualche ora.

A causa della chiusura della strada sono state applicate le seguenti modifiche alla viabilità: è stato nuovamente disattivato il varco elettronico in via San Lorenzo (fino alle 19 di domani 20 febbraio), è stato istituito l'inversione del senso unico di marcia in via Martiri della Libertà, quindi con direzione via San Zeno - via San Lorenzo, e in via San Lorenzo l'obbligo a dritto all’intersezione con via Martiri della Libertà e svolta obbligatoria a destra per via Carducci.

Permane il divieto di sosta anche in parte del parcheggio in piazza Santa Caterina e in via Buonarroti dal dipartimento di matematica al civico 2 (per parcheggio mezzi). Gli autobus saranno deviati in un percorso alternativo. La fine dei lavori in via Santa Caterina è prevista per venerdì 23 febbraio. A seguire verranno riasfaltate via Buonarroti e via Garibaldi.