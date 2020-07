Vecchiano: terminata l'asfaltatura di viale Casapieri

Terminata in viale Casapieri un’opera di asfaltatura a cura del Comune di Vecchiano. “Si tratta di un’area di circa 600 mq sulla quale è stato effettuato un molteplice intervento: una prima ripulitura del manto stradale, alla quale è seguita l’applicazione di nuovo bitume e la stesura a caldo di un nuovo tappeto di usura che conferisce una maggiore sicurezza a questa porzione di viabilità - spiega il sindaco Massimiliano Angori - l’importo delle lavorazioni rientra in una serie di interventi complessivi sulla viabilità comunale che la nostra amministrazione sta mettendo a punto su tutto il territorio, per un valore complessivo di 18mila euro".

A breve sarà emanata anche un’apposita ordinanza da parte della Polizia Municipale che modificherà la circolazione su questo tratto di strada; sui canali istituzionali del Comune di Vecchiano sarà data notizia dell’entrata in vigore di tale ordinanza non appena questa sarà disponibile, e delle relative modifiche alla viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.