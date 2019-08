Asfaltature: proseguono i cantieri a Cisanello

Cantieri a pieno ritmo nella zona di Cisanello, San Michele e Piagge per portate avanti i lavori di asfaltatura delle strade in condizioni più critiche.

Sono state rimesse a nuovo nella settimana appena trascorsa via Cisanello, nel tratto compreso tra via Landi e via Baldacci, con ripristino della segnaletica orizzontale, e via Baldacci, nel tratto davanti alle scuole. Asfaltata in questi giorni anche via Cuppari, nel tratto all'intersezione con via di Parigi, e iniziati i lavori per il rifacimento della stessa via di Parigi, che sarà poi completata nei giorni della prossima settimana. Già terminati i lavori di riasfaltatura in tutto il rettilineo di via San Michele, compreso il rispristino della segnaletica. In zona Gagno sono stati completati i lavori di rifacimento del manto stradale di via San Jacopo, iniziati prima della pausa di Ferragosto.

"Le asfaltature di questi giorni - commenta l'assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa - tra cui prime tra tutte via Baldacci e via San Michele, sono emblematiche dello stato di abbandono in cui erano state lasciate le strade durante gli anni di governo delle precedenti amministrazioni. Via Baldacci, nel tratto davanti le scuole, era resa quasi impercorribile a causa dei dossi creati dalle radici dei pini. E così era stata lasciata per anni, nell'incuria più totale, nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini, dovute anche al fatto che la strada è molto frequentata, essendo all'ingresso di una scuola elementare, due materne e un nido. Stessa cosa per via San Michele, strada principale del quartiere San Michele - Piagge, da tantissimi anni pericolosa per chi la percorreva in bicicletta o in motorino, ormai usurata dai troppi anni di mancata manutenzione. I lavori procederanno nei prossimi giorni con le asfaltature altre strade importanti della città".

Nel corso della prossima settimana andrà avanti l'intervento in zona Piagge e Cisanello, con i cantieri che si spostano, dopo via di Parigi, in via Mariscoglio e via Landi, che verranno chiuse al traffico veicolare per la durata dei lavori. Contemporaneamente sono in partenza le riasfaltature di via Cattaneo a Porta Fiorentina e via Battelli a Don Bosco.

