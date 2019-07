Asfaltature: ad agosto lavori nelle vie Fedi e San Jacopo

Anche ad agosto prosegue il piano delle manutenzioni e messa in sicurezza della rete viaria cittadina predisposto dal Comune di Pisa e realizzato tramite Pisamo. Nei prossimi giorni sono previsti lavori di asfaltatura in via Fedi e via San Jacopo.

In particolare in via P. Fedi nei giorni 1 e 2 agosto è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta h24 e la chiusura al traffico veicolare dalle ore 8 alle 18, eccetto residenti in via Fedi, via Leonardo Da Vinci e diretti in via Rosi.

Dal 5 al 10 agosto, invece via San Jacopo, da via dei Bersaglieri al confine comunale, con orario 8-18, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati e senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.