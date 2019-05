Litorale, dopo Tirrenia tocca a Marina: asfaltature in corso

Dopo gli interventi effettuati in occasione dei ripristini per la nuova fognatura a Tirrenia, che hanno visto la riasfaltatura di via delle Ortensie, via delle Cedrine, via dei Ginepri, via dei Girasoli, via dei Gladioli, via delle Felci, via delle Ginestre, via delle Mortelle e via delle Eriche, sono iniziati nelle scorse settimane i lavori di riasfaltatura delle strade di Marina di Pisa, secondo il cronoprogramma di interventi previsto dal Pisamo, che gestisce il global service di manutenzione delle strade per il Comune di Pisa. I lavori sono partiti con la fresatura e la successiva riasfaltatura delle strade più ammalorate e dal successivo ripristino degli stalli di sosta e della segnaletica orizzontale.

Dall'inizio dell’intervento a Marina, che è partito il 9 maggio e che terminerà la prossima settimana, sono state completate le seguenti strade: via Salvini, tratto di via Duodi, via Francardi, via Gualduccio, via L. Orlandi, piazza Gorgona, via Inghirami. Questa settimana sono in corso i lavori per riasfaltare via Masca, via Vecchiani, via Diacono e, a seguire, via Cagliaritana.

“Con questo massiccio intervento di riasfaltature - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Raffele Latrofa - che ha visto la riasfaltatura di 9 strade a Tirrenia e 11 a Marina di Pisa, abbiamo iniziato a rispondere concretamente alle esigenze segnalate da anni dai cittadini del litorale, che lamentavano strade, marciapiedi e verde pubblico ormai in stato di degrado e di abbandono. Gli interventi di riqualificazione del verde già effettuati sul lungomare e le riasfaltature in corso, danno un’idea chiara di come la nostra amministrazione abbia a cuore il decoro urbano del litorale. Proseguiremo a breve con altri interventi, sia nei quartieri, come quello partito proprio ieri a San Giusto in via Montanelli e in via Cerboni, sia in zona litorale, inserendo nella programmazione degli interventi le strade che hanno bisogno di manutenzione straordinaria”.