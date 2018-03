Stazione, lotta alle buche: lavori di asfaltatura in corso

Terminata l’asfaltatura in via Buonarroti, dove rimane soltanto da realizzare la segnaletica orizzontale in programma domani martedì 13 marzo, gli operai di Avr sotto la guida di Pisamo si sono spostati in zona Stazione per effettuare una serie di ripristini stradali, ovvero asfaltature a seguito di lavori ai sottoservizi eseguiti in passato. Si inizia oggi, lunedì 12 marzo, da via Corridoni, nel tratto tra via della Spina a piazza della Stazione dove, per permettere l’asfaltatura con il macchinario, sarà ridotta la carreggiata della strada e istituito il senso unico alternato. I lavori dovrebbero concludersi entro mercoledì 14 marzo.

Da domani martedì gli interventi interesseranno anche via della Spina, che sarà asfaltata nel tratto tra viale Bonaini e via Vespucci. Per la durata dei lavori, ovvero nei giorni di martedì e mercoledì, la strada sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 19.

Infine da mercoledì 14 marzo i lavori si sposteranno in via Vespucci, dove interesseranno tre tratti della strada, con divieto di sosta e restringimento della carreggiata nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle 7 alle 19. Meteo permettendo, le asfaltature in zona Stazione dovrebbero terminare nell’arco di questa settimana.



Nelle prossime settimane, appena ultimati i lavori di Acque Spa e di Open Fiber che sono ancora in corso in questi giorni, sarà possibile iniziare l’asfaltatura di via Garibaldi.