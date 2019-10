Asfaltature: lavori in via Pellizzi e via delle Medaglie d'Oro

Dopo l’intenso programma di lavori concentrato nei mesi estivi per limitare l’impatto sul traffico cittadino, proseguono ancora le asfaltature nei quartieri e nelle zone più centrali della città. Dopo Lungarno Buozzi e i quartieri di Cisanello e Piagge, nei giorni scorsi sono terminate le asfaltature di via Pellizzi e via delle Medaglie d’Oro (nel tratto compreso tra via Studiati e via Veneto) nella zona Don Bosco – Pratale. In entrambe le strade sono già stati ripristinati i percorsi pedonali e gli spazi per la sosta, mentre lunedì termineranno i lavori nel secondo tratto di via delle Medaglie d’Oro (tra via Studiati e via Pratale).

Da lunedì 7 ottobre i lavori si sposteranno in centro con l’asfaltatura di via Puccini (tra via Corridoni e viale Bonaini). I prossimi cantieri in programma riguarderanno invece piazza Mazzini e via Santa Bibbiana in centro storico e via Niosi nel quartiere Sant’Antonio.