Vicopisano: doppio intervento di asfaltatura

Due interventi importanti e attesi nel Comune di Vicopisano, realizzati a Caprona e a Uliveto Terme: l'asfaltatura di un tratto della Provinciale Vicarese, dall'inizio del territorio della frazione capronese fino alle Poste, a cura della Provincia, e la ripavimentazione di Via XX Settembre da parte di una ditta incaricata da Acque Spa, dopo un grosso intervento di sostituzione della condotta idrica (effettuato anche in Via Mazzini, dal Lungarno Garibaldi fino a Piazza della Vittoria) e il rifacimento dei relativi allacci di utenza.

"L'asfaltatura di Via XX Settembre - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Andrea Taccola - sarà realizzata dal 27 al 29 aprile con istituzione del divieto di circolazione nel tratto fra via Nazionale e Lungarno Garibaldi e del divieto di sosta fra via della Madonnina e il Lungarno dalle 7.00 alle 18.00. Nell'ordinanza della Polizia Municipale, pubblicata sul nostro sito www.viconet.it, sono indicate le altre modifiche della circolazione. La ripavimentazione giunge al termine di un importante intervento di Acque, che rientra nel quadro dei lavori programmati con il gestore idrico sul territorio per ammodernare, tratto dopo tratto, il nostro acquedotto. Le nuove condotte, mi riferisco anche alle altre zone di Uliveto Terme coinvolte, sono state posizionate con l'obiettivo sia di eliminare il rischio di guasti sia di migliorare complessivamente l'approvvigionamento idrico come qualità e continuità".

"Per quanto riguarda l'asfaltatura del tratto della Provinciale Vicarese di Caprona, fino alle Poste - conclude il vicesindaco - altro intervento atteso, la Provincia ci ha comunicato che lo potrà completare fra circa due settimane. Non appena conosceremo la data precisa ne daremo comunicazione su tutti i nostri canali".