Vicopisano: ultimate le asfaltature previste dal piano triennale dei lavori pubblici del 2017

Ultimate le asfalture previste dal piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Vicopisano del 2017; manca quella di via Magellano a San Giovanni alla Vena, che sarà iniziata a breve. Nel piano triennale dei lavori pubblici del 2018 sono stati messi a bilancio 100mila euro per ulteriori asfaltature nel territorio.

"Intanto sono state completate le asfaltature - spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Taccola - dalla gelateria alla farmacia in via del Parco a San Giovanni alla Vena, dietro la stazione dei Carabinieri, fino alla macelleria sulla Provinciale; in via del Merlo a Cevoli; in via Deledda a Cucigliana; sulla banchina a Lugnano in via Provinciale per Lorenzana e in viale Rimembranza e Piazza della Vittoria a Uliveto Terme. A breve saranno iniziati i lavori di asfaltatura in via Magellano, a San Giovanni alla Vena, per completare le asfaltature già realizzate".

"Aggiungo che nel nell'ambito del piano dei lavori pubblici 2018 abbiamo già previsto nel bilancio ulteriori 100mila euro per nuove asfaltature nel territorio comunale. Inizieremo da via Puccini, nella zona industriale di Noce, strada che è anche di servizio per coloro che frequentano il Parco Termale di Uliveto Terme".

