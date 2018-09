Asfalto deteriorato in via Fermi: "Scricchiolii di intonaci e pavimenti nelle case"

"L'asfalto deteriorato, combinato all’intenso traffico, specialmente dei pesanti mezzi pubblici, causa delle fortissime vibrazioni nelle abitazioni sovrastanti con preoccupanti scricchiolii di intonaci e pavimenti". E' la situazione di disagio segnalata da Giacomo Giannessi, un cittadino residente in via Fermi.

"L’asfaltatura della strada - spiega Giannessi - è stata totalmente rifatta nel 2012. Per un paio di anni è andato tutto bene, ma da un pò di tempo la via versa in condizioni pessime a seguito di numerosi interventi, realizzati prima sull'acquedotto poi sulla rete elettrica. A dare il colpo di grazia sono infine stati i recentissimi lavori per la stesura dei cavi in fibra ottica da parte di Open Fiber". Per eseguire i vari interventi sono infatti stati realizzati diversi scavi lungo la strada. "Scavi - afferma ancora Giannessi - che sono però stati riparati malissimo. L'asfalto utilizzato per ricoprire le buche non resiste infatti al passaggio dei mezzi e così la strada è costellata di 'toppe' e tombini che stanno lentamente sprofondando, provocando così, con il passaggio soprattutto dei mezzi pesanti, vibrazioni, scricchiolii di intonaci e pavimenti nelle nostre case".

Una situazione che, spiega Giannessi, peggiora giorno dopo giorno. "Il fenomeno purtroppo è in continuo e inquietante aumento, dato il sistematico peggioramento delle condizioni dell’asfalto. Non conto più le segnalazioni che ho fatto nell'ultimo mese e mezzo sul sito e al call center del Comune, oltrechè alla Polizia Municipale e alla stessa Opena Fiber. Segnalazioni che ad oggi non hanno però avuto nessun riscontro. Qualche giorno fa è passato un incaricato di Acque e credo abbiano programmato intervento sul loro scavo. Il problema resta però su tutti gli altri scavi visto che non sono di loro competenza".