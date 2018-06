Asili nido: pubblicate le graduatorie definitive di Cascina e Unione Valdera

Il Comune di Cascina ha approvato le graduatorie definitive per l'accesso ai servizi nido comunali 'L'aquilone' di San Frediano e 'Il nido nell'albero' di Titignano, per l'anno educativo 2018-2019. Le graduatorie sono visionabili sul sito del Comune di Cascina nella sezione 'Notizie scuola'.

Le assegnazioni dei posti si perfezioneranno a seguito dell'accettazione da parte dei genitori. Le accettazioni o le rinunce al posto devono essere presentate a partire da lunedì 18 giugno ed entro il termine ultimo di venerdì 29 giugno 2018, utilizzando l’apposito modulo. La mancata accettazione del posto nei termini previsti comporterà automaticamente la perdita del posto assegnato e la cancellazione dalla graduatoria.

Lo stesso è avvenuto per l'Unione Valdera. Il relativo documento è visitabile sul sito web dell'Unione Valdera. La graduatoria definitiva recepisce le modifiche al punteggio assegnato in via provvisoria che derivano dall'accoglimento dei ricorsi presentati e dalle correzioni di eventuali errori materiali, ed è finalizzata all'assegnazione del posto al nido richiesto, a partire da settembre 2018. La pubblicazione della graduatoria definitiva avviene esclusivamente sul sito web dell’Unione che non inoltrerà comunicazioni personali all’indirizzo dei singoli interessati.

Entro il 30 giugno 2018 gli ammessi alla frequenza devono accettare o rinunciare formalmente andando a firmare nel comune dove ha sede il nido. Dal 2 luglio sarà possibile effettuare nuovamente la domanda di iscrizione online per coloro che avessero dimenticato di farlo entro la scadenza prevista dal Bando dell'Unione Valdera.