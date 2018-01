Nidi e materne comunali a Pisa: lunedì apertura posticipata alle 11.30

Lunedì 8 gennaio, il primo giorno di scuola dopo la pausa natalizia, i nidi e le materne delle scuole comunali apriranno alle 11.30 a causa di un'assemblea del personale. Lo rendono noto le Rsu del comune di Pisa."Non sono futili i motivi per i quali siamo in assemblea - scrivono le Rsu - motivi riguardanti la qualità del servizio, la cura e la sicurezza dei bambini e delle bambine. Nel 2016 sono stati tagliati 13 posti di educatrici ed è stata riorganizzata l’offerta di posti bambino: lavoratori e sindacato hanno espresso la loro contrarietà con innumerevoli considerazioni. I numeri delle educatrici, l’impoverimento del servizio pubblico e la riduzione delle risorse umane non erano compatibili con il numero dei bambini e ne avrebbero risentito la qualità dei servizi e il carico di lavoro del personale tutto".

"Abbiamo monitorato per un anno la riorganizzazione - proseguono le Rsu - e il tempo ha rafforzato le nostre posizioni dandoci ulteriori motivi per dire che la nostra contrarietà era fondata. Dati alla mano abbiamo chiesto all’amministrazione di potenziare il numero di educatrici a vantaggio delle varie componenti del servizio e del benessere dei bambini. Sono passati 4 mesi dall’ultimo incontro con la parte dirigenziale dell’Ufficio Istruzione e siamo ancora in attesa di risposte concrete alle richieste di lavoratrici e sindacato".

"Il servizio asili nido va avanti da settembre 2016 con una dotazione educativa inadeguata e un carico di lavoro eccessivo. L’età media delle insegnanti e delle educatrici, anche se migliorata con le nuove entrate, rimane sempre alta e l’aumento dell’età pensionistica, combinato con la gravosità ed il logoramento psicofisico del lavoro educativo nella fascia 0-6, produce ogni anno difficoltà crescente ad affrontare carichi di lavoro così alti e un numero sempre maggiore di inabilità alle mansioni ed al lavoro. Se le condizioni di lavoro sono troppo pesanti - concludono le Rsu - il personale si logora di più e prima. Se il numero degli operatori resterà quello attuale, con condizioni di lavoro eccessivamente pesanti, i genitori e la cittadinanza devono sapere che le promesse fatte dalla politica rispetto alla qualità dei servizi non si potranno attuare mettendo anche a rischio la sicurezza ed il benessere dei bambini, cosa che noi vorremmo evitare a qualunque costo".