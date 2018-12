Asili nido, nuova copertura per il plesso di Ghezzano: "Al via la gara"

La copertura dell'asilo nido comunale di Ghezzano 'Mary Poppins' sarà riparata definitivamente nel giro di poco tempo. Un lavoro atteso da tempo dalla comunità scolastica, con la Giunta del Comune di San Giuliano Terme che ha approvato lo scorso 4 dicembre una delibera che consentirà al progetto esecutivo di tradursi in realtà. L'investimento sarà di circa 43mila euro.

L'intervento, andato a gara, prevede la rimozione della ghiaia e dei pannelli d'isolamento attualmente posizionati sulla copertura, ormai obsoleti, e la nuova realizzazione dell'impermeabilizzazione, per mezzo della posa di pannelli isolanti, calcestruzzo e uno strato di guaina bituminosa. Prevista inoltre la modifica dei pluviali e l'installazione di linee vita. Affidati i lavori, il cronoprogramma previsto è di circa 30 giorni.

"L'attenzione verso gli edifici scolastici da parte di quest'amministrazione comunale è stata massima - afferma l'assessore all'istruzione Maria Elena Bianchi Bandinelli Paparoni - abbiamo riparato a mancanze soprattutto governative che negli ultimi anni ci hanno fatto scegliere di investire moltissimo nella manutenzione delle scuole. Una scelta importante che siamo contenti di aver fatto".

"Prosegue l'investimento per la messa in sicurezza e l'eliminazione di problemi e disagi negli edifici pubblici - commenta il sindaco Sergio Di Maio – a partire dalle infiltrazioni, ma non solo. Un'amministrazione deve anzitutto garantire ai cittadini, soprattutto ai bambini e ai più deboli, dei servizi all'altezza mirati all'inclusione sociale. Un punto importante di questa nostra precisa volontà politica è occuparci dei nostri plessi scolastici, che contano in tutto 25 edifici. La messa in sicurezza dell'asilo nido di Ghezzano è un altro passo decisivo in questa direzione, vale a dire l'investimento nelle nostre agenzie educative, che sono le scuole, consapevoli che è la cultura a formare l'uomo".