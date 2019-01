Poveri, asilo notturno completo: attivo il piano 'Emergenza freddo'

Asilo notturno al completo già da settimane, nonostante l’aumento della capienza decisa dalla Società della Salute della Zona Pisana già all’inizio di dicembre, con la struttura che è passata dagli ordinari 28 agli attuali 34 posti. E una media di circa 30 pasti distribuiti ogni sera in strada, che si aggiungono ai 34 consumati nella mensa dagli ospiti del centro di Porta a Mare. Sono i numeri che sta sostenendo la SdS Pisana per la 'emergenza freddo', per alleviare un po' le fatiche dei senza tetto che vivono in città.

"Ci siamo mossi già dall’inizio di dicembre - spiega la presidente Gianna Gambaccini - perché, pure nelle settimane precedenti, anche se leggermente più miti delle attuali, le temperature erano comunque rigide". Da allora l’asilo notturno ha portato la capienza al massimo possibile e l’Unità di Strada della SdS, dal lunedì al venerdì, esce due volte al giorno visitando i luoghi maggiormente frequentati dalle persone senza dimora: il pomeriggio per monitorare la situazione, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente critiche, e la sera (eccezion fatta per il mercoledì, giorno in cui il servizio è svolto dall’associazione 'Amici della Strada') per distribuire un pasto caldo e coperte e sacchi a pelo termici, adatti anche alle temperature più rigide".

"Finora - prosegue Gambaccini - sono stati consegnati circa 75 coperte e una trentina di sacchi a pelo, ma ovviamente la distribuzione proseguirà anche nelle prossime sere. A tutto questo va aggiunta la disponibilità della Misericordia di Pisa, pronta ad aprire un ulteriore dormitorio d’emergenza per 15 posti nella propria sede, qualora le temperature rigide dovessero prolungarsi. Per questo voglio rivolgere un plauso agli operatori dell’unità di strada e a quelli dell’asilo notturno che ogni notte si prendono cura dei senza tetto a Pisa e ricordare che il Comune di Pisa, tramite la Società della Salute stessa, finanzia il 'progetto homeless' attraverso i cui fondi sono rese possibili queste azioni".