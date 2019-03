Asl Toscana nord ovest: "Entro l'anno assumeremo oltre 100 infermieri"

La Asl Toscana nord ovest assumerà entro l'anno più di 100 infermieri su tutto il territorio aziendale. A dare l'annuncio è la stessa azienda sanitaria. "Per far fronte alle immediate necessità - spiega in una nota l'ente - entreranno in servizio a breve, ulteriori 34 unità e 12 operatori socio sanitari che troveranno collocazione nei servizi dei singoli ambiti territoriali più in difficoltà, con il ricorso al tempo determinato. Queste 46 risorse, poi verranno stabilizzate".

Queste nuove assunzioni "andranno a ricoprire ruoli attualmente vacanti - spiega il direttore generale Maria Letizia Casani - sono indipendenti dal piano assunzioni che è in fase di predisposizione e che verrà discusso con le organizzazioni sindacali. Di base, poi, verrà sempre garantito il turnover del personale e saranno previsti anche nuovi incarichi per attività da sviluppare e ritenute necessarie per il buon funzionamento dei servizi aziendali".

"Questa operazione - continua la Casani - fortemente voluta anche dalla Regione, ci permetterà di venire incontro alle esigenze che si presentano anche in maniera estemporanea nei singoli territori. Inoltre la Regione Toscana si è già impegnata, concordandolo con i sindacati dei medici e del comparto, di ricoprire, nel più breve tempo possibile, tutti i posti lasciati liberi, facendo anche ricorso alla Corte Costituzionale contro il vincolo sul personale. Siamo in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sul ricorso che, in caso di vittoria, permetterà di aumentare l’organico. La ricerca e l’acquisizione del personale rappresentano infatti una priorità dell’azienda".