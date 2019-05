Nuovo stadio: martedì la seconda assemblea pubblica

Si svolgerà martedì 4 giugno alle ore 21.30 presso la sede della Società Filarmonica Pisana in via Contessa Matilde 80 la seconda assemblea pubblica sulla variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico 'Porta a Lucca - Arena Garibaldi'.

All'assemblea, aperta alla cittadinanza, interverranno il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa, l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, l'ing. Massimo Ferrini presidente Tages.

L’assemblea, promossa da Luca Fracassi in qualità di garante per la comunicazione e la partecipazione del Comune di Pisa per la variante cosiddetta 'Porta a Lucca – Arena Garibaldi', fa parte di un programma di attività di partecipazione che mira a raccogliere i contributi di professionisti, ordini professionali, autorità, cittadini e tifoseria sulla variante in corso; è un'iniziativa di partecipazione prevista dal programma di attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. e) della L.R. 65/2014.

Per approfondimenti è possibile consultare il sito del Comune di Pisa.