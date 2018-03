Assemblea pubblica Anmic: 'Disabilità, pensioni e lavoro; le novità del 2018'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si terrà sabato 17 marzo il primo di una serie di incontri, organizzati dall’Anmic, sul tema disabilità. Il primo di questi appuntamenti, aperti alla cittadinanza, avrà come obiettivo quello di illustrare le novità del 2018 in merito a diritti, agevolazioni e sostegno per i cittadini disabili. Più nello specifico, l’intero programma sarà composto da tre interventi. Aprirà i lavori l’Avv. Annalisa Cecchetti, Presidente provinciale Anmic, che illustrerà il quadro attuale dei diritti delle persone con disabilità e delle principali criticità, con particolare attenzione ai temi del “Dopo di Noi”, del lavoro, dell’accessibilità oltre ad informare i presenti in merito ai nuovi ambiti progettuali in cui l’Associazione risulta essere attualmente impegnata. “Agevolazioni e sostegno al reddito” è il tema che tratterà l’Avv. Marco Cocciolo, responsabile dell’Ufficio provinciale Sias. Nello specifico, l’avvocato esporrà le nuove possibilità legate alle ultime normative in merito a maggiorazioni e integrazioni per pensionati a basso reddito, APE, libretti di famiglia, contributi e detrazioni per il caregiver familiare. L’ultimo intervento tenuto dal Dott. Alessandro Lelli andrà ad illustrare i vari strumenti di tutela e le varie tipologie di consulenze offerte dai professionisti degli uffici Anmic. Oltre all’accertamento e revisione di invalidità, verrà comunicata al pubblico l’apertura del nuovo “Sportello per il lavoro Anmic”, che opererà in sinergia con il collocamento mirato. Verrà in seguito discusso il progetto sul “Dopo di Noi” presentato dall’Anmic e approvato dalla Società della Salute: progetto che permetterà all’Associazione di lavorare, per i prossimi tre anni, favorendo la realizzazione di nuovi percorsi e costruendo risposte importanti per le famiglie con disabili non autosufficienti. Durante l’incontro si parlerà tra l’altro di discriminazioni sui disabili e della risposta messa in campo dall’Anmic con il suo “Ufficio Nazionale Antidiscriminazione”. A conclusione dell’assemblea verrà lasciato spazio per domande ed interventi da parte del pubblico presente. L’appuntamento è per questo sabato, 17/03/18, presso la Sede Provinciale Anmic in via dei Sepolcri dalle ore 10,00 alle ore 12,00. La partecipazione è gratuita, ma per motivi organizzativi è auspicabile l’iscrizione.

E’ possibile iscriversi contattando il numero: 050/9711533 o inviando una mail all’indirizzo: anmicpisa@gmail.com

