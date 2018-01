Un'assemblea pubblica per discutere della centrale a biomasse a Ospedaletto

Un'assemblea pubblica che si preannuncia infuocata per discutere della possibile realizzazione della centrale a biomasse su via del Caligi tra Ospedaletto e Coltano. E' quella convocata dal Circolo Arci di Ospedaletto e dalla Proloco di Coltano per martedì 16 Gennaio alle ore 21,15 presso il Circolo Arci di Ospedaletto. "Dopo 9 mesi dall’ultima assemblea pubblica - scrivono Antonio Dell'Omodarme, presidente della Pro Loco di Coltano, e Bruno Frediani, presidente del circolo Arci di Ospedaletto - che si è svolta alla presenza del presidente del Ctp3, Marco Biondi, e dell’assessore Ylenia Zambito e le promesse prese in quella sede, nessuna nuova notizia è stata data alla cittadinanza dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, nostro malgrado, abbiamo appreso solo grazie alla stampa, la decisione della Giunta di approvare un piano di miglioramento agricolo finalizzato alla realizzazione di una centrale a biomasse su via del Caligi, tra Ospedaletto e Coltano".

"A questo punto - proseguono Dell'Omodarme e Frediani - abbiamo ritenuto necessario convocare un’assemblea pubblica urgente per ascoltare le motivazioni dell’amministrazione Comunale, discutere con i cittadini, le associazioni e le imprese presenti per poi decidere i vari passi da intraprendere". Sono stati invitati a partecipare all'iniziativa il sindaco, Marco Filippeschi, la Giunta e i membri del Ctp3.