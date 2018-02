No al nuovo centro commerciale: le proposte di ViviCisanello in assemblea

E' in programma per giovedì 22 febbraio alle ore 18.30 un'assemblea pubblica al Circolo Arci Isola Verde di via Frascani dal titolo inequivocabile: 'No ad altro cemento: ViviCisanello!'. L'iniziativa è promossa da cittadine e cittadini con il supporto della lista civica Una città in comune contro il progetto del nuovo centro commerciale di UniCoop Firenze a Cisanello.

"Dopo la raccolta di migliaia di firme - spiegano i promotori dell'assemblea - decine di osservazioni, e la mobilitazione dei soci Coop abbiamo ricevuto solo tante promesse di revisione e di partecipazione, ma di fatto oggi rimane tutto come prima, anzi peggiora ulteriormente".

"Infatti - proseguono - la Giunta Comunale, rispondendo di recente ad una interpellanza del gruppo consiliare Una città in comune-Rifondazione Comunista in Consiglio Comunale, ha annunciato che nelle prossime settimane sarà presentato un nuovo progetto in cui si prevede un'area commerciale ancora più grande; e cosa ancor più grave è che l'obiettivo è quello di approvarlo in fretta e furia, senza passare di nuovo dalle osservazioni, benchè si tratti nei fatti di modifiche sostanziali rispetto a quanto precedentemente previsto".

"Ancora una volta - concludono i promotori dell'assemblea - il Comune dà uno schiaffo alla partecipazione e alle richieste dei cittadini e delle cittadine che si sono espressi contrariamente a questa nuova cementificazione: in tutti questi mesi non potevamo decidere insieme cosa fare di quella porzione di territorio?".

Da qui l'obiettivo dell'assemblea è quello, da un lato, di elaborare nuove idee e proposte che rispondano ai bisogni reali del quartiere, e, dall'altro, di programmare altre azioni di protesta affinchè la Giunta Comunale torni sui suoi passi riaprendo il confronto.