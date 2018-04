San Giusto: una nuova vita per il quartiere popolare

La zona delle case popolari del quartiere di San Giusto si avvicina alla completa riqualificazione. I 18 fabbricati realizzati nell’immediato dopoguerra, ormai troppo vecchi per permettere una corretta manutenzione, saranno demoliti e al loro posto saranno realizzati nuovi e moderni appartamenti. In particolare saranno realizzati un fabbricato in via da Morrona (edificio volano) e 16 nuovi fabbricati nella zona di via Quarantola, una nuova piazza per il quartiere sempre in via Quarantola e nuovi parcheggi per i residenti.

Il progetto prevede anche l’attivazione di un nuovo servizio, di concerto tra Apes e Società della Salute, di portierato di quartiere in grado di accompagnare le famiglie all’abitare e di sviluppare servizi di comunità e di economia locale per aiutare le famiglie nelle spese per il cibo e per le bollette. L’investimento totale è di 29 milioni di euro, il finanziamento è possibile grazie al progetto ‘Binario 14’, che comprende progetti per i quartieri intorno alla stazione, che si è aggiudicato il bando ministeriale sulle periferie degradate e un ulteriore finanziamento del ‘conto energia’

Come per la riqualificazione di piazza Giusti, è previsto un percorso con i cittadini: si comincia lunedì 9 aprile alle 18 con un incontro nel quartiere, alla biblioteca del convento dei Cappuccini in via dei Cappuccini 2. Interverranno Ylenia Zambito, assessore alle politiche abitative del comune di Pisa; Sandra Capuzzi, presidente della Società della Salute e assessore al sociale; Lorenzo Bani presidente di Apes; Giorgio Federici direttore di Apes; Antonio Sconosciuto per la Società della Salute; Giacomo Mazzantini presidente del Ctp4. L'incontro è a carattere generale informativo, seguiranno tavoli di partecipazione specifici su piazza, verde e parcheggi; riqualificazione dei fabbricati; portierato di quartiere e nuovi servizi di comunità.

La riqualificazione del quartiere popolare di San Giusto rientra nel più ampio progetto 'Binario 14' già finanziato dal Governo e per il quale sono in corso le progettazioni definitive. L’importo complessivo del progetto è di 43 milioni di euro, di cui 18 milioni stanziati dal Governo e 23 milioni ottenuti per la rigenerazione urbana grazie al cosiddetto 'conto energia', mentre la parte rimanente di circa 2 milioni di euro è cofinanziamento del Comune e di Apes.

