Verso la nuova Arena: lunedì assemblea pubblica a Palazzo dei Congressi

Come annunciato alla presentazione del plastico che prefigura l’inserimento del nuovo stadio nel quartiere di Porta a Lucca, lunedì 20 maggio alle ore 21 nell’auditorium del Palazzo dei Congressi si terrà la prima assemblea pubblica per illustrare tutti gli aspetti tecnici relativi alla variante urbanistica 'Porta a Lucca – Arena Garibaldi'. All’assemblea, promossa dal Garante per l’informazione e la partecipazione del Comune di Pisa, parteciperanno come relatori il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Latrofa, l’assessore all’Urbanistica Massimo Dringoli, l'ingegner Massimo Ferrini presidente Tages, l’architetto Sara Bartolucci di Yard Spa in collaborazione con l’architetto Marco Mancino, Consulente Vas.

Il 4 giugno, in luogo ancora da stabilire, si svolgerà invece la seconda assemblea, più specificatamente dedicata agli abitanti del quartiere di Porta a Lucca. Le assemblee fanno parte di un programma di attività di partecipazione che serve a raccogliere i contributi della cittadinanza sulla variante in corso.

La normativa, infatti, prevede che, durante tutto l’iter di formazione e approvazione di ogni procedimento urbanistico, deve essere garantita la massima partecipazione e un’informazione piena e corretta. A tal proposito il Garante assume ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nel governo del territorio attuando il programma contenuto nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio, ai sensi dell'art.17 comma 3 lett. e) della L.R. 65/2014.