Cisanello: assemblea pubblica sulla nuova viabilità e le prospettive del quartiere

E' convocata per martedì 11 febbraio presso i locali della chiesa di San Biagio (via San Biagio, ore 21) l’assemblea pubblica istituzionale per illustrare alla cittadinanza la nuova viabilità in zona Cisanello. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le prospettive per il quartiere e l’azienda ospedaliero-universitaria pisana. Sono previsti gli interventi di Michele Conti, sindaco di Pisa; Silvia Briani, direttore generale Aoup; Massimo Dringoli, assessore all’urbanistica; Carlo Milli, direttore amministrativo Aoup; Rinaldo Giambastiani, direttore del Dipartimento area tecnica Aoup; Mauro Giraldi, direttore medico di presidio Aoup.

