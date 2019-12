Piano strutturale intercomunale: ciclo di assemblee pubbliche per categorie e cittadini

Al via un primo ciclo di incontri di presentazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina. Al primo appuntamento in programma giovedì 5 dicembre alle ore 17,30 alla Biblioteca Comunale di Cascina parteciperanno il sindaco di Pisa Michele Conti, il Sindaco di Cascina Dario Rollo e gli assessori all’urbanistica dei due comuni Massimo Dringoli e Roberto Sbragia. Un secondo incontro, dedicato alle categorie economiche, si svolgerà a Pisa giovedì 12 dicembre alle 17,30 nell’Auditorium della Camera di Commercio. Altri due incontri sono previsti per il 15 e il 22 gennaio, uno dedicato ai cittadini di Pisa e uno per gli abitanti del Litorale.

"Gli incontri in programma - dichiara l’assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa Massimo Dringoli - saranno una preziosa occasione per raccogliere i contributi di tutti e a questo proposito invito cittadini e professionisti alla massima partecipazione alle assemblee". Le iniziative fanno parte di un programma stilato da Valeria Pagni, garante dell’informazione e della partecipazione del Comune di Pisa, con l’obiettivo di rendere effettiva e efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento di pianificazione territoriale in corso, tenendo conto dei due diversi momenti di presentazione e di ascolto-confronto. I report degli incontri saranno disponibili online, sulla pagina dedicata al garante sul sito istituzionale del Comune di Pisa per la consultazione da parte dei cittadini; tutti i report, infine, confluiranno in un documento di sintesi del percorso partecipato.