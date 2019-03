Assenteismo al comune di Pontedera: dipendente rischia il licenziamento

Mancate timbrature, assenze ingiustificate e falsificazione di certificato medico. E’ con queste accuse che il comune di Pontedera ha denunciato alla Procura della Repubblica un proprio dipendente che, in via cautelare, è stato anche sospeso dal lavoro. Il comune ha scelto la via del procedimento disciplinare contro il quale il dipendente ha presentato opposizione d'urgenza al tribunale del lavoro chiedendo il reintegro, in attesa del processo.

Il dipendente, che in passato sarebbe già stato destinatario di richiami e provvedimenti disciplinari, rischia ora il licenziamento.