Coronavirus: operativa l'assistenza scolastica a distanza per gli alunni disabili

Assistenza specialistica e specializzata a distanza per alunni con disabilità. Il servizio è già operativo in 6 dei 15 Istituti Comprensivi (elementari e medie inferiori) e in 5 delle 8 scuole superiori della Zona Pisana, con studenti che necessitano di questo tipo di sostegno. Le insegnanti di sostegno interagiscono con gli studenti sulle piattaforme online utilizzate per le lezioni a distanza e lavorano in remoto adattando alle esigenze degli studenti con disabilità le dispense e i materiali inviati dai docenti.

"Abbiamo comunicato subito la nostra disponibilità al Provveditorato agli Studi ad attivare l’assistenza specialistica per tutte le scuole della zona che ne faranno richiesta - dice la Presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini - proprio perché non vogliamo lasciare da sole le famiglie e gli alunni maggiormente in difficoltà in questo momento particolarmente complesso per la vita del paese, e così abbiamo fatto: il servizio è attivo in tutti gli istituti che lo hanno richiesto e siamo pronti ad attivarci anche in tutte le altre scuole che lo chiederanno nei prossimi giorni".

Soddisfatte anche tutte le 15 richieste di famiglie che hanno domandato l’assistenza scolastica a domicilio: "Pure in questo caso - spiega Gambaccini - abbiamo esplicitato la nostra disponibilità a tutte le famiglie e accolto tutte le domande che ci sono arrivate".