Riparbella: arrestato per associazione a delinquere

I Carabinieri della stazione di Riparbella, nella prima mattinata di ieri, venerdì 29 giugno, hanno arrestato un italiano di 55 anni, in esecuzione di un’ordinanza per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, dovendo espiare una pena residua di oltre otto anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, per fatti commessi in quel territorio tra il mese di giugno 2005 e febbraio 2012.

Il soggetto è stato tradotto presso il carcere di Volterra.