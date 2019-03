Associazione I Cavalieri: si rinnovano le cariche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Definiti i programmi per le attività in inglese per la prossima Estate 2019. La presentazione si terrà venerdì 22 marzo 2019 dalle ore 19.00 presso Osteria Lago Ponte d'Oro (Via F.Turati 66 -Arena Metato) alla presenza del Consiglio Direttivo degli insegnanti e degli animatori. Proiezione di immagini su maxi schermo e consegna depliant dei Daily Summer Camps 2019, Val di Sole College e nuovi Summer Campus Exp. Nel corso dell'assemblea generali (seconda convocazione ore 19.30) verranno approvati i bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 dell'associazione I Cavalieri. Rinnovo cariche sociali relative ai nuovi Comitati di Gestione (Summer Camps - Incontriamoci in Villa "Sogni di Bellezza e di Libertà" e la neonata sezione We Write - Gruppo Letterario Femminile). Seguirà per chi lo desidera apericena e musica.